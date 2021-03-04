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Учені назвали фактор, який впливає на нашу гордість та самовпевненість

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Як на вас впливає високий прибуток - фото 1
Як на вас впливає високий прибуток

Згідно з дослідженням, опублікованим Американською психологічною асоціацією, люди з вищими прибутками, як правило, почуваються гордими, впевненішими та менш наляканими, ніж люди з нижчими прибутками, але не обов'язково більш співчутливими або люблячими.

У дослідженні даних зі 162 країн дослідники виявили переконливі докази того, що вищий прибуток пророкує, чи будуть люди відчувати позитивніші "емоції самоповаги", включаючи впевненість, гордість і рішучість. Низький прибуток мав протилежний ефект і передбачав негативні емоції самооцінки, такі як печаль, страх і сором.

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За словами провідного дослідника Едді М. У. Тонга, доктора філософії, доцента психології Національного університету Сінгапуру, результати були однаковими як у країнах з високим рівнем доходу, так і в країнах, що розвиваються.

"Не можна недооцінювати вплив прибутку на наш емоційний добробут. Наявність більшої кількості грошей може вселяти впевненість та рішучість, натомість менший заробіток асоціюється зі смутком і тривогою", – сказав він.

У рамках того, що вони назвали найповнішим аналізом на сьогодні, дослідники провели незалежний аналіз і метааналіз п'яти попередніх досліджень, в які увійшли опитування понад 1,6 мільйона людей у 162 країнах. Аналіз також включав категорію емоцій, які люди відчувають стосовно інших, наприклад любов, гнів або співчуття. На відміну від емоцій самоповаги, дослідження не виявили послідовного зв'язку між рівнем прибутку і тим, як люди ставляться до інших.

Учені назвали фактор, який впливає на нашу гордість та самовпевненість - фото 450236
Вищий прибуток додає вам впевненості у собі / Фото Unsplash

"Наявність більшої кількості грошей не обов'язково робить людину більш співчутливою і вдячною, а більше багатство може не сприяти побудові більш турботливого і терпимого суспільства", – додав Тонг.

Тож гроші, звичайно ж, додають нам балів до скарбнички впевненості. Але це не означає, що вони позитивно впливають на геть усі сфери нашого життя.

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Джерело: Medikforum
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