Без образ: як правильно реагувати на критику

Розповідаємо, як перевернути неприємну ситуацію на свою користь і дати гідну відповідь незадоволеній стороні.

Вчіться приймати думку іншої людини, навіть якщо не поділяєте її. Нехай ви і не зміните вашу поведінку, тому що не згодні з критикою, але принаймні визнайте, що існує інша, допустима думка, і уникайте нападів.

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Якщо ви розумієте, що в зауваженнях є частка істини, і критика заслуховує на увагу, працюйте над собою. Наприклад: "Ти права, я регулярно сильно спізнююся, схоже, що пора завести два будильники, щоб не проспати".

Почніть ставити питання. Наприклад, в ситуації, коли ви чуєте невтішне зауваження на свою адресу: "Погодьтеся, серед блондинок немає розумних жінок", говорить чоловік. А ви блондинка. Як ви будете реагувати? Звичайно, можна зробити здивоване обличчя і промовчати, але є прийом, який поставить людину на місце. "Ви маєте на увазі натуральних блондинок або фарбовані теж підходять?".

Дозвольте собі ніяк не реагувати на критику, якщо розумієте, що це відніме у вас занадто багато енергії. Всупереч поширеному уявленню, ви зовсім не зобов'язані захищати себе або відстоювати свою честь і гідність, ви маєте чинити так, як вам буде комфортніше психологічно.

Спробуйте зрозуміти мотиви того, хто критикує. Можливий варіант, що людина відчуває себе невпевнено і намагається це виправити, самоствердитися вашим коштом. Або просто заздрить вам. Таким чином, слова цієї людини не мають до вас ніякого відношення.

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