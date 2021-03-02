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Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день

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Ранок - фото 1
Ранок / pinterest

Як ви себе налаштуєте на цілий день, так його і проведете. Психологи рекомендують після пробудження медитувати або проводити ритуали для залучення удачі.

З самого ранку налаштовуйте себе на те, що ваш день пройде добре, продуктивно і буде наповнений приємними емоціями. Допомогти вам в цьому може простий ритуал, а точніше невелика гімнастика з мотивувальними словами.

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Спробуйте виконувати її щодня і побачите, як удача і щастя почнуть вас супроводжувати. Одяг при проведенні ритуалу має бути вільним, щоб не "сковувати" вихід позитивної енергії в космос. Отже, станьте рівно, поставте руки на пояс, а ноги розведіть на ширину плечей. Почніть кругові рухи головою. Потім робіть нахили корпусу вправо-вліво, вперед-назад зі словами: "Тіло раз, тіло два – успішні всі мої справи!".

А ще оберіть приємні справи на ранок. Подумайте, які справи заряджають вас енергією. Наприклад, ви любите читати, але не знаходите на цей час протягом дня. Або ви давно хотіли робити вранці в душі сухий масаж, а не вибігати з ванної через п'ять хвилин.

Спробуйте поступово вводити фізичне навантаження у свої ритуали, рано чи пізно організм сам почне "просити" присідання або планку.

Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день - фото 449727

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Джерело: soulpost
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