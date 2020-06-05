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Чому люди частіше хочуть почути погану новину першою: цікаве дослідження

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Чому люди частіше хочуть почути погану новину першою: цікаве дослідження - фото 1

Канадські психологи з'ясували, чому люди найчастіше прагнуть спочатку почути погані новини, а вже потім перейти до хороших.

Як експеримент вчені розмістили у Facebook два посилання про вихід на пенсію. У першому у людей запитували, чи хочуть вони дізнатися більше про пенсійні надбавки, а в другому було питання: "Стурбовані ви майбутньою пенсією?". Кількість переходів по другому посиланню було вищою на 43%.

І ще: Вчені розібралися, чому люди роблять репости

Чому люди частіше хочуть почути погану новину першою: цікаве дослідження - фото 408320

Співавтор наукової роботи Девід Хардісті пояснює, що люди відтягують зустріч з негативною інформацією набагато рідше, ніж заведено думати. Вся річ у тому, що сам процес очікування тільки посилює негативні емоції.

Психологи відзначають, що в багатьох ситуаціях бажання отримати позитивний досвід сильніше, ніж прагнення пережити негатив і швидше забути про нього. Але якщо йдеться про швидку й неминучу втрату та збитки, більшість вважатиме за краще не відкладати неминуче, а пережити все це скоріше.

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Джерело: onlinelibrary
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