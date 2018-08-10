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Учені назвали головну причину старіння

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Причина старіння - фото 1
Причина старіння / pexels

Фахівці виявили механізм, який порушує функціонування організму на генному рівні, що і призводить до старіння.

Вчені з Лондона і Коледжу Квіна Мері виявили у круглих черв'яків роботу небажаних генів, яка призводить до старіння організму. Фахівці припускають, що у людини також є такий механізм.

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Деякі біологічні процеси, властиві молодому організму, продовжують працювати і з віком порушують гомеостаз організму. Це призводить до розвитку серйозних хворіб таких як рак.

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Механізм, який порушує функціонування організму

Механізм був знайдений у нематод, що живуть 2-3 тижні. Є гени, що відповідають за кодування білків, які в свою чергу допомагають клітинам переробляти свої власні компоненти.

У більш дорослому віці цей процес викликає серйозне погіршення стану кишечника і призводить до смерті хробака. Вчені стверджують, що аналогічні системи, коли програма розвитку перетворюється в шкідливу, є і у людей.

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Джерело: eurekalert
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