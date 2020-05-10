Учені назвали ефективну дієту, яка не шкодить здоров'я

Наближення спекотної пори роки збільшує кількість охочих позбутись зайвих кілограмів. Тож чимало людей починають шукати суворі дієти та відмовлятись від улюблених смаколиків. Однак вчені виявили дієту, яка не лише приносить результат, а й не завдає шкоди.

Британські медики провели аналіз 121 популярної дієти, щоб визначити, які ж з них є не просто дієвими, а й мають тривалий результат. Виявилось, що кількість дієт зовсім не гарантує якості, тож лише одній вдалось себе позитивно показати. Такою чарівною паличкою для всіх, хто турбується про здоров'я та фігуру, стала середземноморська дієта.

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Що таке середземноморська дієта? Це план здорового харчування, який можна підлаштовувати під себе. Основні принципи такого раціону: регулярне вживання рослинної їжі, заміна вершкового масла на оливкову олію, зменшення вживання червоного м'яса, достатня кількість птиці та риби, достатня фізична активність.

В чому суть середземноморської дієти

Відзначається, що науковці вивчили раціон близько 21 тисячі осіб, і виявили, що будь-яка сувора дієта насправді дає результат лише після завершення, а у майбутньому вага повертається в норму. Що не можна сказати про здоров'я. Саме середземноморська дієта показала найкращі результати у довготривалій перспективі, втримавши не лише позначки на вагах, а й знизивши ризики серцево-судинних захворювань.

Вчені визначили найефективнішу дієту

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