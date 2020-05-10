Медики назвали ідеальний продукт, яким слід снідати щодня

Якщо хочете жити довше, додайте до свого сніданку цей простий продукт. Його регулярне споживання пов'язане з безліччю оздоровчих ефектів. Причому, він не лише корисний, а й дуже смачний!

Відомі в Великобританії експерти в області харчування, медики Джульєтта Келлоу і Сара Брюер назвали йогурт простим продуктом для сніданку, який допомагає жити довше. За словами фахівців, правильне харчування відіграє вирішальне значення для продовження життя, а натуральний йогурт є його одним з його найкращих прикладів.

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"Такий простий продукт як йогурт містить корисні для кишківника пробіотики, а також кальцій, фосфор і білок. Його компоненти підсилюють захисні властивості організму, а також знижують ймовірність ранньої смерті", – заявили Келлоу і Брюер.

Медики відзначають, що різні дослідження показали: йогурт може допомогти протистояти багатьом проблемам зі здоров'ям, пов'язаним зі старінням, включаючи остеопороз, високий кров'яний тиск. Його вживання п'ять разів на тиждень може знизити ризик розвитку гіпертонії на 20 відсотків, стверджують вони.

Головне, щоб йогурт був без добавок і підсолоджувачів

"Регулярне вживання цього продукту допомагає нормалізувати артеріальний тиск, зміцнити кістки, зменшити ймовірність розвитку діабету. Кожна людина повинна щодня з'їдати хоча б один маленький стакан йогурту", – наголошують медики.

Одна з найкорисніших властивостей продукту, що допомагає жити довше, – це здатність захищати від ожиріння. Експерти пояснили, що його дружні до кишківника пробіотичні бактерії витісняють шкідливі, які можуть впливати на ситість або засвоєння поживних речовин. Завдяки цьому скорочується споживання калорій.

"Додавання йогурту до сніданку може допомогти вам скинути вагу. Помічено: люди, які регулярно їдять його, згодом набирають менше жиру, відрізняються нижчим індексом маси тіла, меншим об'ємом талії", – констатували фахівці.

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