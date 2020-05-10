Що буде з організмом, якщо регулярно їсти арахісову пасту

Арахісова паста давно опинилась серед тих продуктів, які можна придбати майже у будь-якому магазині. Однак чимало людей досі ігнорує цей смаколик. Розповідаємо, чому варто внести його до свого раціону.

Арахісова паста є чудовим джерелом білків, а також ідеально доповнює не лише бутерброди, а й десерти та навіть соуси. Що ж відбувається з організмом, якщо регулярно вживати цей смаколик?

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Відчуття ситості. Зважаючи на те, що арахісова паста є дуже поживною, то навіть тост з цільнозернового хліба з нею і бананом дозволяє на кілька годин забувати про відчуття голоду. Тому цей варіант чудово підходить для сніданків.

Чому варто їсти арахісову пасту

Зниження ризику серцево-судинних захворювань. Арахіс містить чимало мононенасичених жирів, що автоматично відносить його до переліку корисних продуктів для серця. Дослідники ще кілька років тому довели, що вживання 30 грамів пасти на тиждень дозволяє знизити ризик передчасної смерті.

Зменшення ризику появи діабету. Виявилось, що одна столова ложка арахісової пасти 5 разів у тиждень дозволяє знизити ймовірність розвитку діабету аж на 20%.

Користь арахісової пасти

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