Учені назвали ефективний спосіб, який допоможе кинути курити

Як виявилося, шансів кинути курити значно більше у тих, хто пробує це зробити разом із кимось. Науковці також підкреслили, що ефективність спроб кинути курити на самоті нижча в кілька разів, тож замисліться!

Дослідження фахівців Імперського коледжу в Лондоні показало: спроба кинути курити разом з кимось набагато ефективніша за аналогічну спробу, розпочату на самоті.

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Багато курців намагаються позбутися своєї звички, проте далеко не всім це вдається, попри всі наявні методики. Відмовлятися від тютюну значно ефективніше в компанії однодумців і членів сім'ї, – висловилася провідний автор дослідження Магда Лампрідій.

Вона зазначає, що спроби кидати курити на самоті даються практично будь-якому запеклому курцеві дуже важко. За словами вченого, цьому сприяє те, що людина перестає проводити час у компанії з іншими курцями (наприклад, під час перекурів на роботі) і відчуває себе обділеною. Крім того, додаються болісні симптоми нікотинової ломки. Маючи підтримку пережити складний період значно простіше – партнери можуть відвернути один одного від думок про куріння.

Кидати курити значно легше з кимось!

Автори дослідження аналізували ефективність спроб відмови від куріння людей, які робили це як у парі зі своїм романтичним партнером, так і поодинці. Учасниками цього експерименту стали 222 курці з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань або ті, які вже пережили серцевий напад. 16 тижнів добровольці отримували нікотинозамісну терапію. Після закінчення з'ясувалося, що шанси кинути курити були значно вищі у тих, хто робив це разом з партнером, ніж самостійно.

Люди, які намагалися відмовитися від сигарет без підтримки, досягали успіху приблизно в шість разів рідше.

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