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Названа точна кількість кроків на день для здоров'я і довголіття

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Ходьба - фото 1
Ходьба / sportpriority

Скільки хвилин і кілометрів на день треба ходити пішки? Які основні правила ходьби? На ці важливі питання ми постараємося відповісти.

Щоб ходьба приносила користь, необхідно щодня проходити 10 тисяч кроків протягом приблизно 1 години. Однак не всі люди можуть відразу пройти таку кількість кроків в такому темпі. Тому починати заняття слід з меншого навантаження, поступово тренуючи витривалість і збільшуючи швидкість і відстань, поки не буде досягнутий потрібний параметр в 10 000 кроків.

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Якщо людина старше 35 років і ніколи раніше не займалася спортом, то їй слід починати з дуже повільної ходьби. Якщо ж людина старше 35 років і в хорошій фізичній формі або дуже повільна ходьба здається їй занадто легкою, то слід починати з повільної, помірної. Людям молодше 35 років також рекомендується починати з повільної ходьби. У перший тиждень слід ходити по пів години в обраному темпі.

Потім кожні два тижні необхідно збільшувати час ходьби на 5 хвилин, а темп на 5 кроків на хвилину, тим самим подовжуючи і прохідну дистанцію. Таким чином домагаються збільшення швидкості руху до 100 кроків на хвилину, а тривалості ходьби до 1 години. Ходьба в такому темпі протягом години це і є приблизно 10 000 кроків, які є "золотим стандартом" цього виду фізичного навантаження. Дійшовши до такої фізичної форми, треба просто через 1-2 дні ходити по 10 000 кроків протягом години.

Ходьба для здоров'я - фото 449948
Ходьба для здоров'я

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Джерело: sportpriority
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