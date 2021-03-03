Учені назвали 5 ключових умов довголіття без хвороб

British Medical Journal повідомляє, що вченими визначені 5 ключових умов для "продовження життя на роки, вільні від хвороб". Розповідаємо, про що мовиться.

Сучасні люди живуть довше, ніж будь-коли, але за такий прогрес доводиться платити. Вік збільшує ризик виникнення хронічних захворювань, включаючи рак. Автори дослідження, опублікованого в BMJ, проаналізували вплив низки особливостей життя на можливість жити не тільки довго, але і якісно, ​​що й не страждаючи від "вікових" хвороб.

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Учені вивчили дані понад 73 тисяч медсестер і понад 38 тисяч чоловіків-медбратів, котрі стали об'єктами наукового спостереження, не маючи раку, серцево-судинних захворювань та діабету. Зміни в стані їх здоров'я відстежувалися понад 20 років. За цей час серед випробовуваних були зареєстровані нові діагнози, а також випадки смерті від раку, серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу.

У результаті аналітичної роботи фахівці визначили 5 ключових умов для досягнення довгого життя без хвороб. На думку дослідників, це:

відмова від куріння,

здорова вага,

щоденна фізична активність протягом не менше 30 хвилин,

помірне споживання алкоголю,

якісне харчування.

Згідно з висновками вчених, для жінок віком 50 років – якщо вони не дотримуються цих умов – очікувана тривалість життя без раку, серцево-судинних захворювань і діабету становить 24 роки. Якщо ж у житті жінок присутні 4 або всі 5 вищеназваних чинників, вони можуть розраховувати на 34 роки без хвороб.



Фізична активність – одна з умов, яка продовжує тривалість життя / Фото Unsplash

Що стосується чоловіків, їх цифри в аналогічних аспектах становлять 24 роки та 31 рік відповідно. Примітно, що найнижча тривалість життя без хвороб у віці після 50 років, на думку фахівців, властива чоловікам, які багато курять (15 і більше сигарет на день) або страждають ожирінням (індекс маси тіла 30 і вище).

Апелюючи до результатів дослідження, його автори зазначають, що люди в цілому споживають занадто багато калорій, насичених жирів, цукру і солі – при цьому недостатньо фруктів, овочів, риби або клітковини. Вони закликають ретельніше стежити за своїм харчуванням, підкреслюючи його значущість в справі продовження життя.

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