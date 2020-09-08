Учені нагадали про небезпеку роботи вночі: чим вона загрожує?

Робота в нічну зміну негативно впливає не лише на добовий ритм

Далеко не всі люди працюють за звичним графіком з 9 до 17. Є багато тих, у кого робота позмінна або ж узагалі потрібно працювати ночами. Науковці провели дослідження та вкотре нагадали, що нічні зміни не надто позитивно впливають на наше здоров'я. У чому це проявляється?

Позмінна робота, й особливо постійні нічні зміни, пов'язані з дисліпідемією. Розлад розвивається через підвищений рівень холестерину і тригліцеридів.

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Змінну роботу можна визначити як зайнятість з плаваючим графіком, який не є традиційним денним (тобто приблизно з 9:00 до 18:00). Повний спектр змінної роботи включає регулярні вечірні або нічні графіки, роздільні зміни, чергові або випадкові зміни, 24-годинні чергування, нерегулярні графіки й інші інтервали.

Давно відомо, що позмінна робота порушує добові ритми, якість сну і баланс між роботою й особистим життям. Однак подібні гнучкі моделі роботи залишаються необхідним компонентом динамічної, диверсифікованої промислової економіки.

Позмінна робота пов'язана з підвищеним ризиком гіпертонії, метаболічного синдрому, дисліпідемії та цукрового діабету. Також було добре задокументовано, що нічні зміни призводять до інфарктів міокарда, коронарних порушень й ішемічним інсультів.

Робота в нічну зміну приносить організму більше шкоди

Під час нового дослідження вчені оцінили вплив змінної роботи на ризик дисліпідемії. Робота проводилася силами співробітників Університетській лікарні Клермон-Феррана у Франції.

За допомогою метааналізу вчені проаналізували 66 досліджень за участю 197 063 працівників. Позмінна робота в цілому підвищувала рівень тригліцеридів і холестерину в крові, а це загрожувало пагубними наслідками для серцево-судинної системи. Ріс і ризик дисліпідемії – патології обміну речовин, зумовленої дисбалансом ліпідних фракцій у крові й поступовим накопиченням жирів в організмі.

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