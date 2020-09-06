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З'явилася вакансія, де треба спати на роботі дев'ять годин на день

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З'явилася вакансія, де треба спати на роботі дев'ять годин на день - фото 1

Стартап з індійського міста Бангалор під назвою Wakefit, що займається розробкою продуктів для сну, оголосив про набір нових співробітників. Головна вимога – щодня спати протягом не менше дев'яти годин. За це будуть ще й непогано платити.

Так, в обов'язки працівників буде входити щоденний дев'ятигодинний сон 100 днів поспіль. За таку роботу буде нараховуватися зарплата в розмірі 100 тисяч індійських рупій (приблизно 1,3 тисячі доларів США).

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Також від співробітників вимагається ведення щоденника сну. Окремо наголошується, що претенденти на цю роботу повинні бути не активні в соціальних мережах, не повинні зловживати алкогольними та іншими напоями з кофеїном.

В їхньому повному розпорядженні – команда фітнес-тренерів, дієтологів та психологів.

З'явилася вакансія, де треба спати на роботі дев'ять годин на день - фото 424052

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Джерело: republicworld
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