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Назване тренування, здатне зупинити процеси старіння

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Тренування - фото 1
Тренування / championat

Нове дослідження показало, що крім всіх інших переваг для здоров'я, які ви вже знаєте про фізичні вправи, вони також допомагають при старінні.

Але не всі вправи однакові, згідно з новим дослідженням, опублікованим в European Heart Journal.

І ще: Як змусити себе піти на ранкове тренування

Згідно з цим дослідженням, вам слід додати у свій розпорядок тренування на витривалість і високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT). Ці вправи підвищують частоту серцевих скорочень і довше зберігають молодість ваших клітин. Дослідники визначили це, вимірявши структури на кінцях хромосом, відомі як теломери.

Завдяки більш раннім дослідженням ми знаємо, що наші теломери починають скорочуватися з віком. Крім того, у літніх людей з довшими теломерами судинне старіння не відбувається так швидко, як у людей з коротшими теломерами. Це означає, що їх вени, як правило, в кращій формі, і вони менше схильні до ризику серцевих захворювань та інсульту.

Назване тренування, здатне зупинити процеси старіння - фото 436369

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Джерело: academic.oup.com
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