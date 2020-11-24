Назване тренування, здатне зупинити процеси старіння

Нове дослідження показало, що крім всіх інших переваг для здоров'я, які ви вже знаєте про фізичні вправи, вони також допомагають при старінні.

Але не всі вправи однакові, згідно з новим дослідженням, опублікованим в European Heart Journal.

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Згідно з цим дослідженням, вам слід додати у свій розпорядок тренування на витривалість і високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT). Ці вправи підвищують частоту серцевих скорочень і довше зберігають молодість ваших клітин. Дослідники визначили це, вимірявши структури на кінцях хромосом, відомі як теломери.

Завдяки більш раннім дослідженням ми знаємо, що наші теломери починають скорочуватися з віком. Крім того, у літніх людей з довшими теломерами судинне старіння не відбувається так швидко, як у людей з коротшими теломерами. Це означає, що їх вени, як правило, в кращій формі, і вони менше схильні до ризику серцевих захворювань та інсульту.

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