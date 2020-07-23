Учені будують точну копію човна з фільму Щелепи, щоб вивчати акул: фотофакт

Восени цього року вчені відправляться вивчати акул на точній копії судна Orca з фільму "Щелепи". Проєкт повинен привернути увагу до проблем океану і його мешканців.

За відтворення Orca взявся дослідник Девід Бігелоу – він купив стару шхуну для вилову омарів і зараз активно займається її реконструкцією. Йому допомагають Кріс Кроуфорд і Джо Алвес, які робили човен і механічних акул для першої частини фільму.

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"Необхідно інформувати людей про екосистему, в якій ми живемо, і про те, як на неї впливає кліматична криза", – каже Бігелоу. Він упевнений, що його проєкт відродить інтерес до спостережень за акулами.

Ініціативу підтримує Венді Бенчлі – вдова письменника і сценариста Пітера Бенчлі, який написав роман "Щелепи" і сценарій до першого фільму. "Це буде справжнє свято для шанувальників", – каже жінка.

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