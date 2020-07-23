Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Учені будують точну копію човна з фільму Щелепи, щоб вивчати акул: фотофакт

  • 11
Фільм Щелепи - фото 1
Фільм Щелепи / theatlantic

Восени цього року вчені відправляться вивчати акул на точній копії судна Orca з фільму "Щелепи". Проєкт повинен привернути увагу до проблем океану і його мешканців.

За відтворення Orca взявся дослідник Девід Бігелоу – він купив стару шхуну для вилову омарів і зараз активно займається її реконструкцією. Йому допомагають Кріс Кроуфорд і Джо Алвес, які робили човен і механічних акул для першої частини фільму.

І ще: Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети

Учені будують точну копію човна з фільму Щелепи, щоб вивчати акул: фотофакт - фото 417236

"Необхідно інформувати людей про екосистему, в якій ми живемо, і про те, як на неї впливає кліматична криза", – каже Бігелоу. Він упевнений, що його проєкт відродить інтерес до спостережень за акулами.

Ініціативу підтримує Венді Бенчлі – вдова письменника і сценариста Пітера Бенчлі, який написав роман "Щелепи" і сценарій до першого фільму. "Це буде справжнє свято для шанувальників", – каже жінка.

Читайте також: iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон

Джерело: nypost
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 4081
Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
  • 19 липня, 17:25
  • 856
Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 18 липня, 12:51
  • 534
Загрузка...
Новини