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Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети

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Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 1

Співробітники британського музею просять людей з усього світу допомогти їм визначити призначення деяких предметів з колекції – їхню назву і для чого вони використовувалися.

Працівники лондонського Музею науки не можуть визначити речі з їхньої колекції. Вчені звернулися до ентузіастів з усього світу з проханням підказати їм, як і для чого використовувалися ці речі.

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Предмети були знайдені при транспортуванні у Національний центр колекцій наукових музеїв. Співробітники повинні були описати кожен експонат. Однак деякі речі залишили їх здивували.

Свої припущення з приводу предметів можна написати на електронну пошту музею: [email protected]

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416913

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416914

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416915

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416916

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416917

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416918

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416919

Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети - фото 416920

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Джерело: theguardian
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