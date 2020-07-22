Музей в Лондоні просить допомогти впізнати дивні предмети

Співробітники британського музею просять людей з усього світу допомогти їм визначити призначення деяких предметів з колекції – їхню назву і для чого вони використовувалися.

Працівники лондонського Музею науки не можуть визначити речі з їхньої колекції. Вчені звернулися до ентузіастів з усього світу з проханням підказати їм, як і для чого використовувалися ці речі.

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Предмети були знайдені при транспортуванні у Національний центр колекцій наукових музеїв. Співробітники повинні були описати кожен експонат. Однак деякі речі залишили їх здивували.

Свої припущення з приводу предметів можна написати на електронну пошту музею: [email protected]

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