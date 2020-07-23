iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон

Названо переможців 13 випуску щорічної фотопремії iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). У конкурсі традиційно брали участь знімки, зроблені на смартфон. Крім цього, дозволяється фотографії обробити.

Гран-прі отримав вуличний фотограф з Великобританії Дімпі Бхалотія (Dimpy Bhalotia) за знімок "Летючі хлопчики". На чорно-білій фотографії, яка була зроблена в індійському Варанасі на iPhone X, зображені три хлопці, які стрибають зі стіни в річку Ганг.

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Перше місце в номінації "Фотограф року" зайняв Артем Баришау з Білорусі за знімок "Без стін". На фотографії, зробленій на iPhone 6, зображена людина, що малює сині смуги на білій стіні, які в оптичній ілюзії зливаються з небом.

Друга позиція у Гелі Чжао з Китаю за безіменне зображення простирадла, що уловлює вітер в похмурий день.

Третім переможцем в цій категорії став Саїф Хуссейн з Іраку з портретом літньої людини під назвою "Шейх молодості".

Також журі назвало найкращі роботи у 18 номінаціях, серед яких "Абстракція", "Тварини", "Архітектура", "Діти", "Квіти", "Пейзаж", "Стиль життя", "Природа", "Панорама", "Люди", "Портрет", "Серії", "Натюрморт", "Захід", "Подорожі", "Дерева".

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