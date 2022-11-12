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Війна Українська музика

Lama випустила кліп на пісню "Сильні люди" про єднання сил українського народу та армії

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Lama випустила кліп на пісню "Сильні люди" про єднання сил українського народу та армії - фото 1

Співачка Lama презентувала відеоробу на нову пісню – "Сильні люди". Музична композиція розповідає слухачам про синергію у боротьбі народу та захисників. Слухайте музичну прем'єру!

Унікальністю відеороботи "Сильні люди" є її учасники: військові, поліціянти, рятувальники, лікарі, діти, цивільні – всі, хто виконують свою надважливу місію та мотивують нас на шляху до перемоги.

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Режисер кліпу Віктор Скуратовський, втілив у відеоряді головну ідею пісні, показавши синергію двох сил: українського народу та армії України, незламністю яких захоплюється весь світ.

Ми українці, непереможні тим, що злютовані воєдино. Йдемо до миру та перемоги разом, нас не здолати й нікому не знищити, бо наш народ веде волелюбність, а не безвілля!" – коментує співачка Lama.

Слухати пісню Lama – Сильні люди:

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