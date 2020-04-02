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Учасниці конкурсу Міс Англія показали себе без макіяжу
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Вперше одним з етапів конкурсу краси стали відправлені суддям фотографії учасниць без косметики, фільтрів або ретуші. Тільки природна краса.
Організатор Енджі Бізлі розповіла, чому з'явилися такі умови. За її словами, їх вражає той факт, що навіть 19-річні конкурсантки збільшують губи, колють ботокс, приходять з макіяжем, який приховує всю натуральну красу.
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Цей раунд конкурсу назвали "Топмодель з голим обличчям", і його переможниця автоматично пройде у фінал Міс Англії. Моделі вже надсилають свої фото без всього зайвого. І якщо придивитися, то можна помітити, як не у всіх зовнішність виглядає природно. Деякі з дівчат вже давно збільшили губи хірургічним шляхом і зробили татуаж брів.
Організатори сподіваються, що надалі моделі будуть менше використовувати макіяж, а, може, і зовсім без нього брати участь у конкурсі. З ними згодна і нинішня Міс Англія Аліша Кові з Ньюкасла. Сама дівчина часто публікує в соціальних мережах свої фото без макіяжу.
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