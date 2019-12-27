"Убивають" секс: список пісень, які можуть тебе розсмішити у відповідальний момент

Музичний сервіс Spotify опублікував список пісень, які не рекомендується слухати під час сексу. Тож перевір свій плейлист, аби у найвідповідальніший момент не пішло щось не так.

Як повідомляється, на сьогодні рейтинг налічує 112 композицій, а його тривалість складає більш як шість годин. Серед "заборонених" треків є такі популярні композиції, як "God Bless America", "Yo Ho (A Pirate's Life for Me)", ремікс "Макар", а також музика з серіалу "Закон і порядок".

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"Дехто з моїх друзів, які допомагали мені складати список пісень, почали "експеримент": вони намагалися зберігати серйозність, наскільки це є можливим під час сексу, і потім скидали мені назви треків, які все-таки змушували їх розсміятися", – поділилася творець списку Вероніка.

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