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На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків

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На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків - фото 1

На сайтах Pornhub, YouPorn і RedTube набрали популярність відеоролики з приготуванням індичок. Як повідомляється, вони попереджають про те, що надмірне захоплення порно може викликати імпотенцію.

Відеозаписи були опубліковані під спокусливими назвами в дусі: "Смажимо пишногруду пташку" і "Гарячі ніжки і соковита грудка". На онлайн-платформи їх завантажила британська компанія Zava, яка спеціалізується на телемедицині.

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Поки кухар на екрані готує індичку, внизу з'являється рядок, що біжить: "Кожен десятий чоловік з еректильною дисфункцією говорить про те, що вона була викликана переглядом порно. Чому б вам не відмовитися від перегляду порно в цьому грудні?".

На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків - фото 375246

Публікувати записи Zava почала перед Різдвом, оскільки, за даними компанії, в цей період люди частіше дивляться порно – на 15% більше, ніж зазвичай. А індичка – відсилка не тільки до традиційного блюда свят, а й до фразеологізму "To go cold turkey" ("Стати холодною індичкою"): його використовують, коли хтось зав'язав – різко покінчив з поганою звичкою.

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Джерело: mirror
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