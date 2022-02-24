Uber тимчасово припинив свою роботу на території України

Uber повідомив про припинення своєї роботи на території України

Військові дії на території України змусили сервіс виклику таксі Uber припинити свою роботу. Тож наразі скористатися його послугами наразі не вийде.

Про припинення своєї роботи в Україні компанія Uber розповіла у фірмовому додатку. Детальніше читайте на Радіо MAXIMUM!

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У повідомлення для пасажирів у Києві йдеться про те, що "наразі поїздки Uber у цьому регіоні недоступні".

Що стосується Львова, то у додатку також показують, що немає доступних поїздок. Така ж ситуація у Харкові й Одесі.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів застосунків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", – заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Натомість сервіси Bolt та Uklon наразі продовжують свою роботу на території України.

Для мешканців Києва може бути актуальною інформація про роботу метрополітену у столиці. З нею можна ознайомитися за цим посиланням.

Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.

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