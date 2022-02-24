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Як працюватимуть Укрпошта та Нова пошта в умовах воєнного стану
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У ці непрості для України часи розповідаємо, як працюватимуть Укрпошта та Нова пошта. Детальніше читайте далі на Радіо MAXIMUM!
У четвер, 24 лютого, Росія масово напала на Україну. Це вплинуло на зміну у графіках роботи Укрпошти та Нової пошти. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як працюватимуть служби поштового зв'язку.
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Як працюватиме Укрпошта
У відомстві наголошують, що задля збереження безпеки українців, а також співробітників Укрпошти, усі відділення не працюватимуть 24 лютого.
Щойно ситуація дозволить, служба поштового зв'язку займеться доставкою посилок і пенсій. Наразі ж їх зберігатимуть.
Також в Укрпошті нагадують, що тимчасово небо над Україною обмежене для авіаперевезень. Це означає, що за потреби розгортатимуть наземні шляхи доставки.
"Дякуємо за розуміння і бажаємо всім миру!", – підкреслюють в Укрпошті.
Дізнаватися актуальні новини від Укрпошти можна на її сторінці у фейсбуці.
Як працюватиме Нова пошта
Що ж стосується Нової пошти, то у ній запевняють: продовжать працювати там, де це можливо. Але варто розуміти, що ситуація змінюється кожну годину, тож за нею оперативно слідкуватимуть та інформуватимуть про зміни та дії.
Отримувати актуальну інформацію можна за цим посиланням.
Також варто розуміти, що можливі затримки доставки. У Нової пошти є резервні плани на випадки різних непередбачуваних обставин. Це дозволить зберігати працездатність компанії.
"Компанія буде підтримувати кожного свого співробітника, як робила це всі роки існування. Зараз же для кожного з нас важливо зберігати спокій і виконувати свою роботу. Ми віримо у нашу країну! Слава Україні!", – додали у Новій пошті.
Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.
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