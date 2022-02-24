McDonald's призупинив роботу по всій Україні

Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників. Зазначається, що заклади закривають тимчасово.

У мережі ресторанів McDonald's повідомили, що всі ресторани припиняють свою роботу, а працівники залишаються вдома з рідними заради їхньої власної безпеки.

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"Дорогі наші відвідувачі! Ми закриваємо всі наші ресторани в Україні. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними заради безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, усміхатися та робити те, що ми робимо найкраще – дарувати смачні та чудові моменти для вас. Бережіть себе", – йдеться у повідомленні компанії.

У коментарях клієнти закладу всіляко висловлювали ресторану свої слова підтримки.

Раніше стало відомо, що роботу призупиняє Укрпошта, поки що лише на 24 лютого. У Нової пошти продовжують працювати ті відділення, які можуть функціонувати безпечно.

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