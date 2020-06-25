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У жодному випадку: що не варто їсти у стресовому стані

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У жодному випадку: що не варто їсти у стресовому стані - фото 1

Поганий настрій, втома і стрес часто змушують людей шукати відраду у їжі. Але зовсім не всі продукти можуть покращити ситуацію.

Експерти розповіли, якими смаколиками не варто заїдати психологічний прес, щоб не отримати бонус у вигляді проблем з травленням.

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Всі знають, що солодощі – не найкращий варіант для того, щоб покращити самопочуття. Але це не єдиний продукт, який здатен погіршити ситуацію.

У жодному випадку: що не варто їсти у стресовому стані - фото 412190

Навіть кава, яка є улюбленим напоєм для гарного настрою та бадьорості, насправді зовсім не допомагає у стресовому стані. У такому випадку вона здатна посилити негативний ефект. Тому краще випити горня ромашкового чаю.

Така ж ситуація і з енергетиками, у яких доволі високий вміст цукру та кофеїну. Але навіть, здавалось б, корисні продукти можуть зовсім не розв'язувати проблему зі стресом. Прикладом є тофу, який містить чимало міді. У звичайній ситуації це плюс, але в інших він підвищує рівень стресу.

У жодному випадку: що не варто їсти у стресовому стані - фото 412192

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Джерело: newsyou.info
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