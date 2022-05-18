У застосунку Дія з'явилася нова функція: чому вона важлива для України

Упродовж війни застосунок Дія зазначив чимало змін і оновлень. Цього разу стало відомо про те, що в його асортименті з'явилася чергова послуга. За замовчуванням вона виведена на першу позицію серед документів.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, мовиться про збір коштів. Так, у Дії з'явилась вкладка з платформою UNITED24, створеною для фінансової підтримки України.

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Фінансово допомогти нашій державі можна за лічені секунди. Для цього потрібно буде скористатися застосунком Дія, який переведе в Apple Pay або Google Pay або ж запропонує ввести вручну дані карток.

Нагадаємо, що гроші спрямують на Міністерство оборони України. Кошти дозволять зібрати українським захисникам зброю, сучасне обладнання, амуніцію, бронежилети, рятувальну техніку, а також інші необхідні речі.

Зауважимо, що про запуск платформи UNITED24 повідомив президент України Володимир Зеленський. Вона дозволяє збирати гроші на потреби нашої країни як всередині неї, так і за кордоном. А це означає, що абсолютно кожен може фінансово посприяти нашій перемозі.

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