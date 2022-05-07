United24: Володимир Зеленський запровадив круту ініціативу

Президент України Володимир Зеленський започаткував глобальну ініціативу. Вона отримала назву United24. Розповідаємо, що вона передбачає.

Ініціатива United24 створена для того, щоб об'єднати людей по всьому світу. Тих, хто прагне зараз допомогти Україні.

Це цікаво: В Україні запустили застосунок Lepta для взаємодопомоги в умовах війни

United24 стартує з фандрейзингової платформи. Її використовуватимуть для збору коштів, які спрямують на підтримку нашої країни. За допомогою ініціативи можна буде задонатити на Україну усього за кілька кліків.

Кошти розподілять за кількома напрямками:

Оборона та розмінування; Гуманітарна та медична допомога; Відбудова України.

Кошти, переказані з усього світу, надходитимуть на рахунки НБУ. Вони закріплені за профільними міністерствами: Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, а також Міністерство інфраструктури України. Нацбанк звітуватиме про кошти кожної доби. А профільні міністерства – раз на тиждень.

Щоб задонатити на потреби України, перейдіть на сайт. Кожна гривня зараз надзвичайно важлива. А ще не полінуйтеся поширити лінк серед своїх друзів і знайомих.

Читайте також: Скільки часу знадобиться для відновлення зруйнованого Харкова: відповів Ігор Терехов