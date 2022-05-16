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Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування

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Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування - фото 1

Деякі українці мають у планах повернутися на Батьківщину та переїхати в іншу область, а деякі продовжать жити там, де жили й раніше. Читайте далі та дізнайтеся результати опитування.

Нове опитування від центру Разумкова відповідає на питання: "Скільки українців залишаться жити у своїх рідних областях, після повернення в Україну?"

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Від 11 квітня й до 6 травня 2022 року спеціалісти центру Разумкова провели опитування "Настрої та оцінки українських біженців, що повертаються на Батьківщину". Опитали тих українців, які поверталися в Україну через Закарпатську область.

73% українців планують поселитися в тій самій області, де вони проживали до війни. 26% планують жити в іншій області – це переважно жителі сходу України.

Ті, хто планують переїхати в іншу область, частіше обирають області Західного регіону (15% усіх опитаних), або Київ чи Київську область (7%).

Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування - фото 505405

Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) становлять жителі центральних областей — Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, що повертаються — жителі Східного регіону, 9% — Південного регіону, 10,5% — Західного регіону.

Оцінка власного психологічного стану на час опитування – в середньому 5,5 балами (за шкалою від 0 до 10).

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