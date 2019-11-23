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У Запоріжжі намалювали найбільший в Україні мурал
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Картина площею 890 квадратних метрів називається "Місто майбутнього". На двох бетонних бочках висотою 32 метри (від ніжок до основи) і діаметром 11,5 метра намальовані футуристичні висотні будинки, електромобілі й інші об'єкти, які автори називають "інфраструктура майбутнього".
Над проєктом працювали троє художників-монументалістів: Людмила Кирилюк (Запоріжжя), Владислав Пучинский (Енергодар), Володимир Пастушак (Київ).
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Це найбільший в Україні мурал, намальований на промисловому об'єкті. Думаємо, це буде рекорд України. Площа точно не стандартна. Ми раніше малювали на плоских поверхнях, а тут – новий виклик для нас, – сказав організатор проєкту Максим Кравчук.
Роботи стартували понад три тижні тому. Художники спочатку планували вкластися в два тижні, але через погодні умови, роботи розтягнулися майже на місяць. На створення проєкту пішло понад 200 кг фарби. Сама ж робота з'явилась на території Мокрянського кам'яного кар'єра №3.
У грудні автори роботи планують подати заявку до національного реєстру рекордів України.
Ми ж нагадаємо, що нещодавно мурал з'явився і на території ЧАЕС. Зображення має розмір 18 на 58 метрів і розташовується на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Тому мурал щодня можуть бачити близько двох тисяч осіб персоналу, а також відвідувачів станції.
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