На Чорнобильській АЕС з'явився гігантський мурал: фотофакт

На днях художники завершили створення муралу на стіні машинного залу на Чорнобильській АЕС, і на цьому тижні він офіційно став однією з визначних пам'яток АЕС.

Зображення має розмір 18 на 58 метрів і розташовується на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Тому мурал щодня можуть бачити близько двох тисяч осіб персоналу, а також відвідувачів станції.

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Конкурс на найкращий проект Мура на ЧАЕС оголосили навесні, а 3 червня з 24 робіт вибрали кращу. Ще шість робіт не взяли участь в конкурсі через те, що порушили терміни подачі ескізів. За задумом співробітників ЧАЕС робота повинна була оптимізувати зовнішній вигляд промислового майданчика атомної станції.

Після обробки протоколів журі, що враховує тематичну відповідність, креативність, художню доцільність, інноваційність роботи; а також після підрахунку балів глядацького голосування в Facebook переможцем обрали Валерія Коршунова з роботою "Погляд у майбутнє".

Так виглядає мурал на ЧАЕС:

Автор муралу Валерій Коршунов

Переможця нагородять премією у 5 тисяч гривень, а також проведуть спеціально для нього та двох його супутників спеціальну ексклюзивну дводенну екскурсію на Чорнобильську АЕС і в місто Прип'ять.

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