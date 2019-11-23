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Американські експерти відвідали Чорнобиль: що їх вразило найбільше

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Чорнобиль - фото 1
Чорнобиль / scmp

Американські та українські експерти в складі міжвідомчої робочої групи з питань нерозповсюдження провели засідання в Києві.

"Експерти з різних відомств з обох сторін зустрілися для обговорення низки проблем, пов'язаних з нерозповсюдженням, боротьбою з поширенням, контролем стратегічного експорту та безпекою кордонів", – ідеться в прес-релізі Держдепу.

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Зазначається, що в ході дводенного візиту експерти також відвідали Чорнобиль, щоб побачити новий безпечний конфайнмент (саркофаг), введений в експлуатацію в цьому році. Він дуже вразив закордонних експертів. Сама ж зустріч була спрямована на протидію загрозам, пов'язаним з поширенням технологій подвійного призначення, зброї масового знищення та засобів її доставлення.

Нагадаємо, 10 липня ЄС передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг над четвертим блоком Чорнобильської атомної електростанції.

Американські експерти відвідали Чорнобиль: що їх вразило найбільше - фото 369747

Американські експерти відвідали Чорнобиль: що їх вразило найбільше - фото 369749

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Джерело: scmp
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