"Пісня додасть тобі сил!": ХАС представив потужну композицію про війну "Ніколи? Знову!"

Український хіп-хоп виконавець та радіоведучий ХАС (Хассан Назар-Хайдар Алієвич) написав композицію "Ніколи? Знову!". Слухаємо разом.

ХАС зазначив, що ще ніколи так швидко не писав пісень, але емоції взяли своє і він створив правдивий і потужний трек про війну в нашій країні.

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"Я ніколи так швидко не писав пісню! По-перше, зовсім не було часу і руки були зайняті іншим, по-друге, сильно пекло всередині! ВСЕ те, що ти чуєш, – створилось за 4 години! Так само оперативно створилась обкладинка! За що величезне дякую @_missa_art_. Я не планував писати пісень! Та, мабуть, емоції взяли своє! Ми обов’язково переможемо! І надіюсь, що ця пісня додасть тобі сил!", – написав виконавець на своїй сторінці.

ХАС – Ніколи? Знову! – слухати онлайн:

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