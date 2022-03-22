Переможниця Голосу Німеччини виступила у синьо-жовтому светрі під час музичного мітингу

З кожним днем усе більше знаменитостей по всьому світу підтримують Україну в боротьбі проти Росії. Співачка Айві Куайну виступила у Берліні у синьо-жовтому светрі під час музичного мітингу.

Переможниця проєкту "Голос Німеччини" у 2012 році також підтримала Україну. 29-річна співачка Айві Куайну виступила у Берліні у светрі, який символізує український стяг, пише ТСН.

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Зірка виступила під час музичного мітингу "Звук миру". Він відбувався біля Бранденбурзьких воріт 20 березня у столиці Німеччини Берліні.

Сам захід організували для того, щоб зібрати кошти для підтримки українців, які постраждали і продовжують страждати під час війни.

Для свого виступу Айві Куайну обрала яскравий смугастий светр. У ньому чергуються синій і жовтий кольори, що символізує український прапор.

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