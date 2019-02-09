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У Європі виставили на продаж раритетну радянську вантажівку

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Безліч деталей вантажівки довелося замінити аналогами - фото 1
Безліч деталей вантажівки довелося замінити аналогами / MODEL CONSTRUCTION

Раритетну вантажівку Урал ЗІС-5 продають за космічні 30 тисяч євро

В Європі на продаж виставлено легендарний радянський вантажний автомобіль Урал ЗІС-5, випущений в 1944 році.

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Вартість цього раритетного автомобіля, котрий пережив реставрацію 15 років тому, становить 30 тисяч євро. Згідно з інформацією, опублікованою в оголошенні, на автомобіль є всі необхідні документи, незважаючи на його вік. В рамках реставрації безліч деталей вантажівки довелося замінити аналогами, що встановлювали на післявоєнні автомобілі, оскільки оригінальних запчастин на Урал ЗІС-5 тих років практично не залишилося.

Урал ЗІС-5 1944 року - фото 306332
Урал ЗІС-5 1944 року

Тим часом за два місяці дії закону про пільгове розмитнення автомобілів, українці завезли в країну майже 73 тисячі іномарок. У мережі назвали найпоширеніші бренди і моделі.

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Джерело: modelist-konstruktor
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