Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla

Цей Запорожець перетворили на справжній спорткар. "Горбатий" привертає увагу кожного разу, коли хтось сідає у авто або виходить з нього.

Справа в тому, що Запорожець отримав вертикальні двері типу "крило чайки". Вони оснащені електроприводом, як в Tesla Model X, і самі піднімаються і опускаються за 15 секунд.

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Тюнінг ЗАЗ одними дверима не обмежився. Автомобіль отримав обвіс, а його колісні арки розширені. Також звертають на себе увагу литі диски і хромовані решітки спереду і ззаду. Салон перетягнутий шкірою, кермо замінене, а нова передня панель виконана в ретро-стилі.

Запорожець оснастили двигуном ВАЗ-2108 з радіатором від Ниви. Авто цього цілком вистачає. Від вісімки також дісталися задня підвіска і рульове управління. Передню ж підвіску тюнери зібрали самі з деталей від різних ВАЗ.

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