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У Європі анонсували новий надпотужний електромобіль: ефектні фото

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У Європі анонсували новий надпотужний електромобіль: ефектні фото - фото 1

Британська компанія Ariel, відома своїми спорткарами, анонсувала початок серійного виробництва електромобіля Hipercar. Електричне авто за своїми характеристиками зможе скласти конкуренцію Tesla Roadster і Pininfarina Battista, відзначають автори.

Повнопривідне купе оснастять чотирма електромоторами загальною потужністю 1180 кінських сил і з обертовим моментом в 1800 Нм. Ariel Hipercar зможе розганятися до 100 км/год за 2,4 с. При цьому інженери планують обмежити максимальну швидкість авто на позначці у 257 км/год.

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У Європі анонсували новий надпотужний електромобіль: ефектні фото - фото 385508

Карбоновий електрокар буде легким і порадує відмінною керованістю, впевнені автори. Крім того, для повсякденної їзди можна буде відключити передні мотори, що зменшить потужність до 590 к. с.

Компактне купе відрізняється агресивним дизайном і цікавими дверима, які підіймаються вгору. Ймовірно, дебют відбудеться вже восени поточного року у Великобританії.

У Європі анонсували новий надпотужний електромобіль: ефектні фото - фото 385507

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Джерело: carbuzz
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