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Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі

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Nikola Badger може проїжджати до 1500 км на одному заряді - фото 1
Nikola Badger може проїжджати до 1500 км на одному заряді

Американська компанія Nikola Corporation анонсувала випуск пікапа Badger, особливостями якого стала оригінальна силова установка. Автомобіль виробляє електрику для двигунів буквально на ходу. А його загальна автономність складає близько 1500 кілометрів.

У конструкції новинки Nikola Corporation передбачена місткість з воднем, яка постачає двигуни електрикою.

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Крім того, автомобіль отримав і традиційні акумулятори, які можна буде використовувати у ролі незалежного джерела живлення. За запевненням виробника, аналогічна гібридна схема застосовується в її великовантажних тягачах, які розганяються вдвічі швидше за дизельні моделі.

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Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі - фото 385352

До "сотні" пікап з сумарною потужністю двигунів 900 кінських сил розганяється всього за 2,9 секунди. На водні Badger зможе проїхати 965 кілометрів, і ще 480 – на енергії акумуляторів.

Найкраща аеродинаміка, використання енергії без холостих обертів, рекуперативне гальмування, високоефективні електродвигуни та паливні комірки – нові чинники, що дають Nikola перевагу у випадках, коли мова йде про економію палива, – заявляють розробники електрокара.

Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі - фото 385354
Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі - фото 385355
Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі - фото 385353

За словами голови та засновника компанії Тревора Мілтона, він працював над програмою створення електропікапів роками, і вважає, що ринок вже готовий до появи моделей, здатних працювати протягом всього дня без дозаправки. При створенні Badger компанія працює з OEM-виробниками, які надають комплектуючі та виробничі потужності, але конкретні партнери поки не були названі. Вендор також повідомив про плани з будівництва мережі водневих заправних станцій для свого транспорту.

Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі - фото 385349
Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі - фото 385351

Дату початку продажів і ціну пікапа Nikola Badger оголосять пізніше.

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Джерело: Nikola Motor
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