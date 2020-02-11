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Справжній монстр: слухайте 830-сильний двигун Lamborghini, яким оснастять новинку компанії

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Lamborghini влітку покаже свій новий гіперкар - фото 1
Lamborghini влітку покаже свій новий гіперкар

Компанія Lamborghini приступила до тестів на динамометричному стенді свого нового гіперкара, який представлять влітку. Інформацію про автомобіль поки тримають у секреті, але вже відомо, що потужність його двигуна V12 збільшать до 830 кінських сил. Тираж новинки – усього 40 екземплярів.

Двигун, який можна розглянути на відео, виглядає майже так само, як і 6,5-літровий V12 від Aventador SVJ, тому силова установка у серійної версії гіперкара, очікувано, буде майже ідентичною. Однак віддачу мотора інженери планують розігнати з 770 кінських сил до 830, але призначений автомобіль буде виключно для треку.

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Перші тизери майбутньої моделі з'явилися ще восени 2019 року, тоді виробник опублікував кілька скетчів. Розгледіти щось конкретне там складно, але, судячи з силуету, зовні він відчутно відрізнятиметься від решти моделей. З'являться нові аеродинамічні елементи, зокрема, мова йде про спліттери на передньому бампері, подвійний повітрозабірник на даху і масивне антикрило.

Поки що звання найпотужнішого серійного автомобіля Lamborghini, який має доступ на дороги загального користування, залишається Sián, перший гібридний гіперкар у лінійці. Його силова установка складається з 785-сильного атмосферника V12 і 34-сильного електромотора. З місця до 100 кілометрів на годину автомобіль розганяється за 2,8 секунди.

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Джерело: CNet
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