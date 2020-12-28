У Японії почали продавати сумку для сніговика: відео

Японський бренд Tsuchiya Kaban представив незвичайну новинку із серії The Funof Carrying – переноску для сніговика. Сумка Yukidaruma виконана в сіро-графітовому кольорі і імітує силует зимового символу.

Так, автори ідеї впевнені, що майже кожна дитина мріє принести додому сніговика, якого зліпила під час довгих зимових прогулянок. Тож щоб втілити цю дитячу мрію в реальність, майстри TsuchiyaKaban створили спеціальну шкіряну сумку для невеликого сніговика, яка виготовлена з водонепроникної шкіри і поліефірного волокна. Дизайнери врахували і потенційний витік води та встановили водонепроникну блискавку, щоб запобігти її просочуванню.

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"Через особливості будови швейної машини, майстру потрібно тримати сумку в повітрі і зшивати її за формою сніговика, регулюючи напрямок і швидкість рядки, забезпечуючи при цьому рівномірну відстань між стібками. Якби рядок був порушений хоча б на один або два міліметри, сумка могла б бути зіпсована", – розповіли представники компанії.

У комплекті йде спеціальний лоток, за допомогою якого сніговика можна діставати і прибирати в сумку, не зіпсувавши його форму. Лоток також "закріплює" положення сніговика всередині. Дизайнери сумки не забули і про другу важливу складову головного зимового символу: з внутрішньої сторони є спеціальна кишенька, куди можна покласти ніс.

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