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Створено светр, який захистить від вірусів під час новорічних свят
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Під час пандемії COVID-19 одним з найгостріших питань стало постійне дотримання соціальної дистанції. Компанія SimpliSafe створила светр, здатний подати сигнал, якщо хто-небудь підійде до його господаря занадто близько. Геніальний спосіб захиститися під час свят!
Медики й уряди різних країн регулярно рекомендують громадянам дотримуватися соціальної дистанції. Це значно знижує ризик зараження. Найчастіше мова йде про 2 метри – найбезпечніша відстань між людьми, котрі розмовляють. Ось тільки як визначити потрібну дистанцію?
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Вирішення пропонує компанія SimpliSafe, що займається системами безпеки. Social Distancing Sweater сигналізуватиме щоразу, коли хтось наближається до носія ближче ніж на 2 метри.
Що приємно, светр може не тільки визначати відстань до найближчих людей, а й тішити власника яскравими вогниками, адже він виконаний у новорічному стилі. Компанія SimpliSafe планує продати обмежену кількість Social Distancing Sweater, оснащених спеціальними датчиками вимірювання дистанції. Однак всю електроніку доведеться докуповувати окремо.
Весь виторг надійде на рахунок Національної некомерційної організації NeighborWorks America. Це допоможе забезпечити фінансуванням спеціальний фонд, який підтримує сім'ї, що зіткнулися з економічними складнощами через коронавірус.
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