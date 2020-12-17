Чим замінити зимове взуття, що стало антитрендом: поради відомого дизайнера

Відомий український модельєр Андре Тан дав поради щодо зимового взуття. Що ж обрати взимку 2021?

На своїй сторінці в інстаграмі дизайнер виклав пост, в якому вказав, які чоботи будуть модними в цьому сезоні.

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"Нові чоботи – це ліки. А на ліках не економлять!", – зазначив Андре Тан. Обирайте модель, що тримає форму. Ніс має бути в міру круглим. Віддайте перевагу лаконічним моделям – декоративні блискавки більше не актуальні. Коли справа стосується чобіт, краще щоб декору не було взагалі.

Ботфорти не мають бути вульгарними – зверніть увагу на лаконічні моделі. До речі, спробуйте поекспериментувати і придивитися до варіанту "кіт у чоботях". І пам'ятайте, що замша і шкіра на одному черевику – дивне поєднання.

Якщо ви хочете придбати нейтральну пару взуття, яка буде поєднуватися як з класичним пуховиком, так і зі спортивною курткою, то зверніть увагу на чоботи на масивній платформі.

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