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Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно

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Раян Крімер - фото 1
Раян Крімер / Instagram

Зірка PornHub Раян Крімер, який не займається на відео сексом, а його ролики мають мільйонні перегляди, розповів про початок своєї кар'єри на порносайті і про підтримку матері. Вона навіть склала йому компанію на врученні премії PornHub Awards.

Раян Крімер відомий своїми незвичними для PornHub гумористичними роликами. У відео він не займається сексом. Комік показує приклади шанобливого ставлення до партнера і обігрує різні стереотипи і кліше.

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За словами гумориста, одного разу, гортаючи сайт для дорослих, він виявив, що там легко верифікуватися і скористався цим. "Я задумав знімати повну протилежність тому, що публікують на цьому сайті", – поділився Крімер.

Про те, що їхній син створює ролики для PornHub, батьки дізналися через кілька місяців. Батько і мати були не в захваті від цього, але визнали, що Роберту видніше. Комік розповів, що мати навіть прийшла з ним разом на премію PornHub Awards, показавши, що підтримує те, чим він займається.

Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно - фото 420723

Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно - фото 420724

Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно - фото 420725

Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно - фото 420726

Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно - фото 420727

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Джерело: mashable
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