У якому віці чоловіки стають менше уваги звертати на зовнішність партнерки

При виборі партнера і чоловікам, і жінкам зовнішність та особисті якості важливіші, ніж дохід. Але чоловіки приділяють привабливості і статурі більше уваги, ніж жінки. Однак після 25 років пріоритети починають змінюватися.

Так, як пише EurekAlert, у чоловіків, яким за 25, на перше місце виходять довіра, відкритість і емоційний зв'язок з партнеркою. До таких висновків прийшли вчені з Технологічного університету Квінсленда.

І ще: 5 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу

Дослідники опитали 7325 гетеросексуальних користувачів сайтів знайомств з Австралії у віці від 18 до 65 років. Вони повинні були за шкалою від 0 до 100 оцінити важливість дев'яти рис потенційних партнерів. Якості розділили на три категорії: естетика (вік, привабливість, статура), ресурси (інтелект, освіту, дохід) і особистість (довіра, відкритість і емоційний зв'язок).

Виявилося, дівчата і жінки оцінили важливість віку, освіти, інтелекту, доходу, довіри і емоційного зв'язку на 9-14 пунктів вище, ніж чоловіки. Хлопці ж більше уваги приділили естетиці, але з віком розрив в пріоритетності цієї якості для чоловіків і жінок скорочувався. Старшим учасникам дослідження в першу чергу була важлива особистість.

Представники обох статей схильні шукати одні й ті ж сексуальні риси в потенційному партнерові. Але на різних етапах життя від 18 до 80 років вони можуть для чоловіків і жінок значно відрізнятися за важливістю, – підсумували науковці.

Читайте також: Чоловікам на замітку: три якості дійсно розумної жінки