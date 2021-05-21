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5 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу
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У будь-яких стосунках час від часу можуть відбуватися конфлікти. Цих фраз слід уникати у дружбі, тому що вони здатні "вбити" навіть міцні дружні стосунки.
У мене немає на тебе часу
Якщо ви почули це на свою адресу, значить людина вас не цінує. У неї є справи, важливіші за спілкування з вами, що насправді показує неповагу до вас як до особистості. Це хороший привід припинити будь-яке спілкування, бо нічого хорошого подальша дружба не принесе, пише kamga.
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Ти не правий/не права
З цієї фрази найчастіше починається суперечка, що ще частіше призводить до повного краху дружби. Тема може бути абсолютно будь-яка, будь то щось серйозне або ж дурний жарт. Результат один: зіпсований настрій і, можливо, сварка з другом.
Мовчання
Дуже руйнівним для дружби є мовчання. Не треба тримати в собі образи і інші почуття, які потрібно промовляти, щоб проблема пішла. Знайдіть разом правильне рішення, а не розходьтеся в різні кути.
Мені вже байдуже
По суті, ця фраза говорить про байдужість. Але якщо хтось один або двоє втратили інтерес до того, як поводиться інший, значить, вони на шляху до припинення дружби.
Краще б ми ніколи не зустрілися!
Мало які слова зрівняються з цими за своєю руйнівною силою.
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