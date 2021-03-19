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Що буде, якщо щодня їсти небагато моркви
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Овочі корисні – це все знають за замовчуванням. Правда, не будь-які. Картоплю, наприклад, дієтологи не дуже люблять за високий глікемічний індекс, а от у користі моркви лікарі не сумніваються.
Сира морква як перекус допоможе знизити вагу, пише А все завдяки великій кількості клітковини, яка дасть відчуття ситості надовго. На відміну від фруктів, в моркві не міститься стільки цукрів. Для порівняння: в одному яблуці міститься 19 г цукру, а в моркві лише 4,7 г.
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Дієтологи часто радять їсти моркву, якщо у вас проблеми і хронічні порушення шлунково-кишкового тракту, запори. Цей овоч має сечогінну і послаблювальну дію. Крім цього, морква допомагає нормалізувати обмін речовин і травлення, відновити мікрофлору кишківника і позбутися дисбактеріозу.
Однак, будь-який продукт необхідно їсти в міру (шоколад або яблука). Те ж саме стосується і моркви. У своєму дослідженні шотландські вчені підтвердили той факт, що вживання не більше 200 г моркви на день в сирому вигляді протягом трьох тижнів дозволить знизити рівень холестерину на 11%.
Щоб краще засвоїти всі корисні елементи моркви, її краще їсти з жирами: мигдалем, фундуком, волоським горіхом, сиром 10% жирності або жирними сортами риби (лосось, скумбрія, сьомга), а також з червоною або чорною ікрою, авокадо, яловичиною. А все тому, що каротиноїди засвоюються виключно при наявності правильних жирів.
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