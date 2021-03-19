Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Що буде, якщо щодня їсти небагато моркви

  • 2
Користь моркви - фото 1
Користь моркви / pinterest

Овочі корисні – це все знають за замовчуванням. Правда, не будь-які. Картоплю, наприклад, дієтологи не дуже люблять за високий глікемічний індекс, а от у користі моркви лікарі не сумніваються.

Сира морква як перекус допоможе знизити вагу, пише А все завдяки великій кількості клітковини, яка дасть відчуття ситості надовго. На відміну від фруктів, в моркві не міститься стільки цукрів. Для порівняння: в одному яблуці міститься 19 г цукру, а в моркві лише 4,7 г.

І ще: 5 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт

Дієтологи часто радять їсти моркву, якщо у вас проблеми і хронічні порушення шлунково-кишкового тракту, запори. Цей овоч має сечогінну і послаблювальну дію. Крім цього, морква допомагає нормалізувати обмін речовин і травлення, відновити мікрофлору кишківника і позбутися дисбактеріозу.

Однак, будь-який продукт необхідно їсти в міру (шоколад або яблука). Те ж саме стосується і моркви. У своєму дослідженні шотландські вчені підтвердили той факт, що вживання не більше 200 г моркви на день в сирому вигляді протягом трьох тижнів дозволить знизити рівень холестерину на 11%.

Щоб краще засвоїти всі корисні елементи моркви, її краще їсти з жирами: мигдалем, фундуком, волоським горіхом, сиром 10% жирності або жирними сортами риби (лосось, скумбрія, сьомга), а також з червоною або чорною ікрою, авокадо, яловичиною. А все тому, що каротиноїди засвоюються виключно при наявності правильних жирів.

Що буде, якщо щодня їсти небагато моркви - фото 452250

Це цікаво: Названо неочікувану причину появи зайвої ваги

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1788
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
  • 16 березня, 16:21
  • 1019
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 березня, 14:53
  • 844
Загрузка...
Новини