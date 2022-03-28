У яких містах України зараз не працює мобільний зв’язок та інтернет

Станом на вечір понеділка, мобільний зв’язок та інтернет від українських операторів не працює в ряді міст. Ось точний список таких населених пунктів.

Про це повідомили у Держспецзвʼязку.

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Мобільні оператори Київстар, Vodafone, Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний звʼязок та інтернет працює у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Київській областях.

Послуги не надаються: у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзель на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі і Бердянську на Запоріжжі. Наявні складнощі з наданням послуг електронних комунікацій на Чернігівщині, а також у деяких містах Сумської області.

Держспецзв’язку радить українцям за наявних проблем з мобільним звʼязком та доступом до інтернету скористатися національним роумінгом. Як це зробити читайте тут.

У яких містах України зараз не працює мобільний зв’язок та інтернет

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