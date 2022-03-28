Куди звертатись, якщо вас примусово вивозять російські окупанти: список контактів

З тимчасово окупованих та заблокованих міст України російські військові вже примусово вивезли на територію Росії майже 40 тисяч українців. Що робити у такій ситуації?

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", – повідомили у відомстві.

Контактні відомості посольств вказані на фото:

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