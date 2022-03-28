Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Куди звертатись, якщо вас примусово вивозять російські окупанти: список контактів

  • 19
Телефон - фото 1
Телефон / pinterest

З тимчасово окупованих та заблокованих міст України російські військові вже примусово вивезли на територію Росії майже 40 тисяч українців. Що робити у такій ситуації?

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Це важливо: Хакери оприлюднили наказ міноборони РФ про підготовку фейкових відео

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", – повідомили у відомстві.

Контактні відомості посольств вказані на фото:

Куди звертатись, якщо вас примусово вивозять російські окупанти: список контактів - фото 502044

І ще: Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців

пропозиції партнерів
Новини