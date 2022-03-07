Завжди на зв'язку: українські оператори дозволять перемикатися між мережами

Оператори Vodafone, Київстар, lifecell спільно з Мінцифрою, Держспецзв'язку та НКРЗІ запускають тестування національного роумінгу в Україні. Оператори роблять все, щоб українці мали зв’язок з рідними.

Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна перемикатися на мережу інших операторів, повідомляє telegram-канал Держспецзв’язку.

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Як під'єднатися до мережі іншого оператора:

Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор. На iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Важливо: раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Отже, це може впливати на якість роботи деяких послуг. Нацроумінг буде першочергово підключений у зоні бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.

Українські оператори дозволять перемикатися між мережами

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