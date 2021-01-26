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У які країни найчастіше їздили українці в 2020 році

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Подорож - фото 1
Подорож / pinterest

Попри пандемію коронавірусу і пов'язані з нею карантинні обмеження, у 2020 році за кордон змогли потрапити більше 11 мільйон українців.

Згідно з даними Державної прикордонної служби, найбільш відвідуваними торік стали три країни: Польща, Угорщина і Росія.

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Крім того, велика кількість громадян України в 2020 році відвідали такі сонячні країни, як Туреччина і Єгипет. Ще українці подорожували до Румунії (626 тис.), Білорусі (496 тис.), Словаччини (336 тис.), Німеччини (222 тис.). А от Україну минулого року відвідало втричі менше іноземців: близько 3,4 млн осіб. Найчастіше до нас приїжджали гості з Молдови (933 тис.), Білорусі (більш 463 тис.), Росії (390 тис.), Польщі (272 тис.), Румунії (229 тис.) і інших країн.

У які країни найчастіше їздили українці в 2020 році - фото 444929

Днями Кіпр став першою державою у Євросоюзі, яка збирається дозволити в'їзд на свою територію туристам з України після повного закриття кордонів під час другої хвилі COVID-19. Послаблення починаються вже з 1 лютого. А не пізніше як 1 березня кордон буде відкритий повністю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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