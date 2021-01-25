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Кіпр відкриває кордон для українських мандрівників: названі нові умови
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Кіпр став першою державою у Євросоюзі, яка збирається дозволити в'їзд на свою територію туристам з України після повного закриття кордонів під час другої хвилі COVID-19. Послаблення починаються вже з 1 лютого. А не пізніше як 1 березня кордон буде відкритий повністю.
Під відкриття кордонів підпадають 56 країн – держави ЄС і Європейської економічної зони, держави зі спільного "зеленого списку" ЄС з низьким рівнем захворюваності, а також незалежно від їхнього поточного епідемічного стану України, РФ, Білорусь, Великобританія, Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Ліван, ОАЕ і Саудівська Аравія.
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Зараз іноземець, в'їжджаючи в країну, повинен два тижні перебувати на ізоляції.
Карантинні обмеження для громадян 56 країн будуть поступово знімати з 1 лютого. Влада Кіпру обіцяє, що не пізніше як з 1 березня кордони для туристів з України будуть відкриті.
Залежно від епідемічної ситуації в нашій країні до українців будуть різні вимоги. Наприклад, якщо країна підпадає під визначення "червоної" зони, то від українських туристів будуть вимагати ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту, а потім ще один тест, після прильоту. За обидва тести платить мандрівник.
Якщо ж турист заразиться коронавірусом, то оплату лікування бере на себе уряд Кіпру. "Зокрема, уряд переведе цих осіб в окремі установи, покриваючи витрати на проживання, їжу, напої і ліки", – йдеться в повідомленні міністерства туризму.
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